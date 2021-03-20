Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak Fenerbahçe maçına çevrildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini kendi evinde ağırlayacak.
Teknik direktör Sergen Yalçın, takımını bir yandan taktiksel olarak maça hazırlarken, bir yandan da motivasyon yüklemeyi ihmal etmiyor.
Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı: