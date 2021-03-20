Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

derbisinin galibiyet şifresini verdi!

Tecrübeli çalıştırıcı ,“İlk yarıdaki maçı unutmayın. Zaferler ancak savaşılarak kazanılır. Yine öyle yapacak ve sahadan zaferle ayrılacağız” ifadesini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

'ta tüm gözler yarın akşam oynanacak maçına çevrildi. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yarışındaki rakiplerini kendi evinde ağırlayacak.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

Teknik direktör , takımını bir yandan taktiksel olarak maça hazırlarken, bir yandan da motivasyon yüklemeyi ihmal etmiyor.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

Takımın sahaya stresli çıkmamasını isteyen başarılı çalıştırıcı, bugüne kadar nasıl bir futbol ortaya konulduysa, aynı oyunun tekrarlanmasını istedi ve şu ifadeleri kullandı:

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

"OYUNA BİZ YÖN VERMELİYİZ"
"Takımımızın güçlü bir oyun yapısı var. Oyun gücümüzü sahaya yansıtın. Derbide maçın genelinde top bizde kalmalı. Oyuna biz yön vermeliyiz. Ve önemlisi şunu aklınızdan kesinlikle çıkarmayın. İlk yarıda olduğu gibi bu maçı da tempoyla kazanacağız, Zaferler ancak savaşarak, mücadele ederek kazanılır.

Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisinin galibiyet şifresini verdi!

Başka türlü kazanamazsınız. Elbette kazanmak ya da kaybetmek her şeyin sonu değil. Ama alacağımız bir galibiyet bizi bambaşka bir noktaya getirecektir. Sahaya çıkın ve kazanmak için ne gerekiyorsa yapın."

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