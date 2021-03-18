Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan TBF'nin kararına tepki

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan TBF'nin kararına tepki

, ile oynanan müsabakada kural hatası olduğu gerekçesiyle 'na (TBF) başvuruda bulunmuştu. Siyah-beyazlıların yaptığı başvuru reddedildi. resmi sitesinden bu karara tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 22:42
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan TBF'nin kararına tepki

, 'na yapılan kural hatası başvurusunun reddedilmesine resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte o açıklama...

, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir.

Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın tarafından bozulacağına inanıyoruz.


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