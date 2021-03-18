Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan TBF'nin kararına tepki

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Basketbol Federasyonu'na yapılan kural hatası başvurusunun reddedilmesine resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

İşte o açıklama...

Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Beşiktaş Icrypex Takımımızın Tofaş ile oynadığı müsabakada yaşanan bariz kural hatası nedeniyle yaptığımız ve basketbol kamuoyunun da hemfikir olduğu haklı itirazımızı reddederek Türk basketbol tarihinde "Kara Perşembe" olarak hatırlanacak skandal bir karara imza atmıştır.

Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulunun, bir hakemini korumak adına almış olduğu bu haksız ve mesnetsiz karar bizim için yok hükmündedir.

Bu haksızlık nedeniyle kaybedilecek bir puan Türk basketbolunun geleceği olan çocuklarımızın adalete olan inancının kaybolmasının yanında hiçbir şeydir.

Evrensel hukuk normlarına ve basketbol oyun kuralları ile talimatlara aykırı olarak verilen ve bizim için yok hükmünde olan bu kararın Tahkim Kurulu tarafından bozulacağına inanıyoruz.



