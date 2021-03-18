Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Süper Lig'de son olarak 2016-2017 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olan Beşiktaş, aradan geçen üç sezonun ardından yeniden şampiyonluk potasında yer alıyor.
Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinden galip ayrılma hesapları yapan Beşiktaş, bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. Sergen Yalçın için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...
SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!
Beşiktaş teknik patronu Sergen Yalçın, bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son Şenol Güneş yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.