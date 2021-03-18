Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Son dakika spor haberleri: 'ta rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

'de liderlik koltuğunda oturan , teknik direktör yönetiminde şampiyonluğa koşuyor. Siyah-beyazlılar sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslerse, Türk sporunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan Sergen Yalçın da adını bu kez teknik adam olarak kulüp tarihine yazdıracak. İşte Yalçın'ın önündeki o rekor...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 12:30
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

'de son olarak 2016-2017 sezonunda yönetiminde şampiyon olan , aradan geçen üç sezonun ardından yeniden şampiyonluk potasında yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe derbisinden galip ayrılma hesapları yapan , bu maçı da kazanırsa büyük bir avantaj elde edecek. için bu sezonun ayrı bir önemi daha var...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

SERGEN YALÇIN TARİHE GEÇMEK İSTİYOR!

teknik patronu , bu sezon şampiyon olup adını tarihe altın harflerle yazdırmak istiyor. Siyah beyazlılar en son yönetiminde iki sene üst üste şampiyon olma başarısı göstermişti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

tarihinde 15 kez şampiyon olan , bu sezon da kupayı müzesine götürüp mutlu sona ulaşmak istiyor. Medipol Başakşehir'i mağlup ederek Ziraat 'nda da finale yükselen Beşiktaş sezonu çifte kupayla noktalamanın hesaplarını yapıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

2009'DA MUSTAFA DENİZLİ BAŞARMIŞTI!

2008-2009 sezonunda Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen , siyah beyazlıları hem lig şampiyonu hem de kupa şampiyonu yapmıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

'de zirveye oturan , finalinde de Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek sezonu çifte kupayla noktalamıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

, bu sezon ile şampiyon olursa tarihe geçmiş olacak. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Sezon başında Aboubakar, Josef de Souza, Larin, Rosier gibi soru işaretli isimleri sezonun en flaş isimleri arasına sokan için bu senenin ayrı bir önemi daha var.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Sabah'ın haberine göre; eğer ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rekor peşinde! Şampiyonluk gelirse...

Daha önce 1981-82 sezonunda şampiyon olan kadronun teknik direktörü Djordje Milic, futbolcu olarak da 'ta mücadele etmişti.

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