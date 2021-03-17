Beşiktaşlı futbolcular dünkü maça, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla seremoniye maskelerle çıktı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "Çanakkale Zaferi'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart yer aldı. Bu arada dün vefat eden G.Saray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.