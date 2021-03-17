Haberler Beşiktaş MİKA-DER’e destek

MİKA-DER’e destek

Beşiktaşlı futbolcular dünkü maça, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla seremoniye maskelerle çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 01:04 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 06:50
MİKA-DER’e destek

Beşiktaşlı futbolcular dünkü maça, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bünyesindeki kurum ve kuruluşlarda yaşamak zorunda kalmış 0-18 yaş arası çocuklar için çalışmak üzere kurulmuş MİKA-DER'e destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla seremoniye maskelerle çıktı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve 'nin 106. Yılı dolayısıyla tribünde "'nin 106. Yılında Tüm Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz" yazılı pankart yer aldı. Bu arada dün vefat eden G.Saray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.

(MAÇ ÖZETİ)

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