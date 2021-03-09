Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Vodafone Park'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.
STOPER HAREKATI BAŞLADI
Birçok ismi listesine alan Beşiktaş'ta stoper harekatı da başladı.
Kara Kartal'ın savunmadaki alternatif sayısını artırmak için düğmeye bastığı bildirilirken Konyaspor'da forma giyen Abdülkerim Bardakçı'nın takibe alındığı bildirildi.
2022'DE SONA ERİYOR
Konyaspor ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken İstanbul ekibinin bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi.
Abdülkerim Bardakçı'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...
ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?
Abdülkerim Bardakçı. 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da dünyaya gelmiştir.1.90 boyunda, 81 kg ağırlığındadır. 25 yaşındaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Sol stoper, sol bek, sol açık ve önlibero mevkiilerinde görev yapabiliyor.
Abdülkerim Bardakçı, hem memleketi olan, hem de formasını giydiği şehrin plakası olan 42 numarayı giyiyor. Abdülkerim kiralık olarak oynadığı her takımda da 42 numarayı tercih etti.