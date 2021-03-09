Haberler Beşiktaş Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

Son dakika haberleri: 'tan harekatı! Düğmeye basıldı

Son dakika transfer haberi: 'de yönetiminde iyi bir çıkış yakalayarak liderliğe yükselen Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Yaz transfer dönemi çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, aradığı stoperi Süper Lig'de buldu. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 10:03 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 10:03
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

'ta oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

bir yandan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek için çalışırken bie yandan da gelecek sezon kadrosunu kurmak için kollarını sıvadı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılarda sürpriz bir isim gündeme alındı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

STOPER HAREKATI BAŞLADI

Birçok ismi listesine alan 'ta harekatı da başladı.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

Kara Kartal'ın savunmadaki alternatif sayısını artırmak için düğmeye bastığı bildirilirken 'da forma giyen 'nın takibe alındığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

2022'DE SONA ERİYOR

ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek 26 yaşındaki futbolcu da siyah-beyazlılara gelmeye sıcak baktığı öğrenilirken İstanbul ekibinin bu transferi takas ile bitireceği öğrenildi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

'nın güncel piyasa değeri ise 1 milyon Euro...

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

. 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da dünyaya gelmiştir.1.90 boyunda, 81 kg ağırlığındadır. 25 yaşındaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Sol , sol bek, sol açık ve önlibero mevkiilerinde görev yapabiliyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan stoper harekatı! Düğmeye basıldı

, hem memleketi olan, hem de formasını giydiği şehrin plakası olan 42 numarayı giyiyor. Abdülkerim kiralık olarak oynadığı her takımda da 42 numarayı tercih etti.

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