Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi alarm! Tam 4 isim...

Son dakika spor haberleri: 'ta maçı öncesi alarm! Tam 4 isim...

Son dakika spor haberleri... 'in 28. haftasında Beşiktaş, deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda bu mücadele öncesi tam 4 isim ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Malatyaspor karşısında kart görmesi halinde ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:03
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Yeni Malatyaspor maçı öncesi alarm! Tam 4 isim...

, 'in 28. haftasında yarın 'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Ligin 27. haftasında 'u 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, 17 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 54 puan toplayarak 2. sırada yer alıyor. Yeni Malatyaspor ise 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi sonunda 31 puan elde ederek 13. sırada bulunuyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında 'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 1-0 kazanmıştı.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 maçını galibiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra 'u 1-0, ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti.

4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta yarın oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan , , ve yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 29. haftada oynanacak mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

İKİ TAKIM 8. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor, ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın oynadığı 7 maçta Beşiktaş'ın 5, Yeni Malatyaspor'un 1 galibiyeti bulunurken, 1 karşılaşma ise golsüz sona erdi.

2017-2018 sezonunda oynanan ilk maç 0-0 beraberlikle biterken, ikinci yarıdaki karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezon oynanan iki karşılaşmada rakibine 2-1'lik skorlarla üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlı ekip de deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon evindeki karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılmıştı.



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