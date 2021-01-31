Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasındaki dev maçta 'a konuk olan , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı. Bordo-mavilileri üç puana taşıyan golleri (k.k.) ve atarken, ligde 9 maç sonra kaybeden siyah-beyazlıların tek sayısı 'dan geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 20:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 21:18
Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasında ile , 'ta karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen dev karşılaşmadan konuk ekip Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 29. dakikada 'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 44'te 'nun kendi kalesine attığı golle skora denge geldi: 1-1.

Büyük heyecana sahne olan ikinci yarıda bordo-mavililer 63. dakikada 'nun golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a gol şansı vermedi ve Trabzonspor sahadan üç puanla ayrıldı.

Beşiktaş bu sonucun ardından haftayı 44 puanla 2. sırada kapatırken, Trabzonspor ise puanını 36'ya yükseltip 5. sıraya tırmandı.

KARTAL 9 MAÇ SONRA YIKILDI!
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyle ligde 9 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Trabzonspor ise son 6 maçta 16 puan toplayarak zirve yarışına tutundu.

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