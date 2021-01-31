Beşiktaş - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen dev karşılaşmadan konuk ekip Trabzonspor 2-1 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlılar 29. dakikada Vincent Aboubakar'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 44'te Montero'nun kendi kalesine attığı golle skora denge geldi: 1-1.

Büyük heyecana sahne olan ikinci yarıda bordo-mavililer 63. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda kalesinde devleşen Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a gol şansı vermedi ve Trabzonspor sahadan üç puanla ayrıldı.

Beşiktaş bu sonucun ardından haftayı 44 puanla 2. sırada kapatırken, Trabzonspor ise puanını 36'ya yükseltip 5. sıraya tırmandı.

KARTAL 9 MAÇ SONRA YIKILDI!

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı yenilgiyle ligde 9 maç sonra mağlubiyetle tanıştı. Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Trabzonspor ise son 6 maçta 16 puan toplayarak zirve yarışına tutundu.