Haberler Beşiktaş Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi!

Son dakika: - maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi!

Son dakika haberi: 'ta maçına 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Arka adalesinden sakatlanan genç sol bek yerini N'Sakala'ya bırakmak zorunda kaldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 19:17 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 20:03
Son dakika: Beşiktaş - Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz oyuna devam edemedi!

- karşılaşması sakatlıklarla başladı. Karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde sakatlanan ve sahayı gözyaşlarıyla terk eden Abdülkadir Parmak'ın ardından Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz da mücadelenin 11. dakikasında maça devam edemedi.

Yaşanan bir pozisyonda Ekuban'la birlikte koşan ancak bu sırada sağ üst arka adalesini tutarak kendisini yere bırakan Rıdvan Yılmaz, sahada yapılan müdahalenin ardından maça devam edemedi. Taç çizgisinin kenarına gelen Rıdvan Yılmaz, sahadan çıkmak için sedyenin gelmesini bekledi.

Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala mücadeleye dahil oldu.

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