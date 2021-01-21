La Liga takımlarından Sevilla adına Beşiktaş'ın kapısını çalan bir menajer hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu için bilgi istedi... İspanya'da yaşayan Türk menajer Rıdvan ile Ersin'i Monchi'nin yakından takip ettiğini iddia etti. Teknik direktör Lopetegui'nin genç oyuncuların maçlarını her hafta WyScout üzerinden takip ettiğini ve istatistik topladığını belirtti.
Ersin ve Rıdvan radara yakalandı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın genç yıldızları, Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından yakın takibe alındı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50