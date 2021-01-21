Ersin ve Rıdvan radara yakalandı

La Liga takımlarından Sevilla adına Beşiktaş'ın kapısını çalan bir menajer hem Rıdvan Yılmaz hem de Ersin Destanoğlu için bilgi istedi... İspanya'da yaşayan Türk menajer Rıdvan ile Ersin'i Monchi'nin yakından takip ettiğini iddia etti. Teknik direktör Lopetegui'nin genç oyuncuların maçlarını her hafta WyScout üzerinden takip ettiğini ve istatistik topladığını belirtti.