Haberler Beşiktaş Ersin ve Rıdvan radara yakalandı

Ersin ve Rıdvan radara yakalandı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın genç yıldızları, 'nın önemli kulüpleri tarafından yakın takibe alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Ersin ve Rıdvan radara yakalandı

takımlarından adına 'ın kapısını çalan bir menajer hem Rıdvan Yılmaz hem de için bilgi istedi... 'da yaşayan Türk menajer Rıdvan ile Ersin'i Monchi'nin yakından takip ettiğini iddia etti. Teknik direktör Lopetegui'nin genç oyuncuların maçlarını her hafta üzerinden takip ettiğini ve istatistik topladığını belirtti.

SON DAKİKA