Haberler Beşiktaş Pato kararını verdi: Para değil heyecan!

kararını verdi: Para değil heyecan!

Son dakika transfer haberleri | Bir yandan 'de pazar akşamı oynanacak derbisine hazırlanan , bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda takıma bir golcü katılmasına kesin gözüyle bakılırken, gündeme gelen son isim oldu...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:48 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Pato kararını verdi: Para değil heyecan!

Teknik direktör uzun boylu, sırtı dönük oynayıp, takımı önde tutacak bir forvet ararken; menajerler 'a bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 'yu önerdi. Yönetim de menajerlerin önerdiği Pato'nun şartlarını sordu.

Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Tecrübeli oyucunun menajerinin, "Pato parayı düşünmüyor, öyle olsa 'de kalırdı. Kendisine heyecan verecek bir takım arıyor. Beşiktaş böyle bir takım" açıklaması siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Mandzukic'ten olumsuz yanıt gelirse, Pato ve menajeri ile ikinci kez temasa geçilmesine karar verildi.

SON DAKİKA