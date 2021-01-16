Pato kararını verdi: Para değil heyecan!

Teknik direktör Sergen Yalçın uzun boylu, sırtı dönük oynayıp, takımı önde tutacak bir forvet ararken; menajerler Beşiktaş'a bonservisi elinde olan 31 yaşındaki Pato'yu önerdi. Yönetim de menajerlerin önerdiği Pato'nun şartlarını sordu.

Mandzukic'e teklif edilen rakamlara Brezilyalı yıldızın siyah-beyazlı formayı giyebilecek olması yönetimin hevesini kabarttı. Tecrübeli oyucunun menajerinin, "Pato parayı düşünmüyor, öyle olsa Çin'de kalırdı. Kendisine heyecan verecek bir takım arıyor. Beşiktaş böyle bir takım" açıklaması siyah-beyazlıları harekete geçirdi. Mandzukic'ten olumsuz yanıt gelirse, Pato ve menajeri ile ikinci kez temasa geçilmesine karar verildi.