Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın corona virüsü test sonuçları negatif

Beşiktaş Kulübü, corona virüsü nedeniyle bir süredir tedavi gören Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ'ın son test sonucunun negatif çıktığını açıkladı. Ayrıca teknik heyet, futbolcular ve idari personele uygulanan corona virüsü testlerinde de herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı ifade edildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

Covid-19 teşhisiyle bir süredir tedavi görmekte olan Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkanımız Emre Kocadağ'ın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri negatif sonuçlanmıştır.

Öte yandan, Futbol A Takımımızın teknik heyeti, sporcuları ve idari personeline bugün Covid-19 PCR tarama testi uygulanmış ve test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.