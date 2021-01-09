Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor.

İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu, Cyle Larin'i getirerek Beşiktaş'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı.

Bununla da yetinmedi, sezon öncesi Belçika'dan ve ABD'den ciddi teklifler alan vatandaşının takımda kalmasını sağladı.

Larin geçen sezon Zulta Varegem'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

YALÇIN FAKTÖRÜ

Ciddi talipleri çıkan Larin için Atiba Hutchinson yeniden devreye girdi.

Yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ta daha çok gol atacaksın. Sergen Yalçın, yeteneklerini ön plana çıkarabilecek bir teknik direktör" diyerek vatandaşını ikna etmişti.

Tecrübeli futbolcu iki sezon önce Larin'in transfer edilmesini istediğinde de "Genç ama çok yetenekli. Gol sezgisi kuvvetli. Transfer edilirse büyük katkı sağlar" demişti.

Öngörülerinde haklı çıkan Atiba, Beşiktaş'a olan katkısında farklı bir seviyede olduğunu göstermiş oldu.

Öte yandan Larin'in transferinde başrolü oynayan tecrübeli futbolcu, sezon öncesinde de vatandaşına "Başka kulüp arama. Beşiktaş'ta daha çok gol atacaksın" demişti.