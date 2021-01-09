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'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer ...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılarda bu sezon gösterdiği performansla büyük alkış toplayan 'in, daha önce ile yaptığı o konuşma ortaya çıktı. Atiba'nın, bu sezon Larin'in çıkışındaki öncülerinden olduğu ifade edilirken, yıldız ismin o sözlerinin de Beşiktaş'ta kalmasına sebebiyet verdiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2021 Cumartesi 09:52
Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

'ın yaşayan efsanesi Hutchinson'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu, 'i getirerek 'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Bununla da yetinmedi, sezon öncesi Belçika'dan ve ABD'den ciddi teklifler alan vatandaşının takımda kalmasını sağladı.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Larin geçen sezon Zulta Varegem'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

YALÇIN FAKTÖRÜ
Ciddi talipleri çıkan Larin için Hutchinson yeniden devreye girdi.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Yaptığı konuşmada, "'ta daha çok gol atacaksın. Sergen Yalçın, yeteneklerini ön plana çıkarabilecek bir teknik direktör" diyerek vatandaşını ikna etmişti.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Tecrübeli futbolcu iki sezon önce Larin'in transfer edilmesini istediğinde de "Genç ama çok yetenekli. Gol sezgisi kuvvetli. Transfer edilirse büyük katkı sağlar" demişti.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Öngörülerinde haklı çıkan , 'a olan katkısında farklı bir seviyede olduğunu göstermiş oldu.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

Öte yandan Larin'in transferinde başrolü oynayan tecrübeli futbolcu, sezon öncesinde de vatandaşına "Başka kulüp arama. 'ta daha çok gol atacaksın" demişti.

Beşiktaş'ta Larin gerçeği ortaya çıktı! Meğer Atiba...

TEKNİK PATRON ATIBA
Saha içi kadar saha dışında da 'a katkı sağlamaya devam eden 'nın gelecek planları arasında teknik adamlık da var. Kanadalı oyuncu dinlendirildiği için kadroya alınmadığı Çaykur Rize-spor maçı öncesi kulübe önündeki görüntüsüyle dikkati çekerken "Teknik adamlık yakışır" dedirtti.(Türkiye Gazetesi)

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