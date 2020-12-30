Süper Lig'in yıldızından Beşiktaş itirafı!

Gaziantep FK'nın ligdeki yükselişinde önemli pay sahibi olan Maxim, ülkesinde açıklamalarda bulundu. Rumen oyuncu; hocası Sumudica, Türkiye'de futbol ve kendi performansı üzerine Digi Sport'a değerlendirmeler yaptı.

"Türkiye'de stadyumlardaki akustiğe alıştık. Galatasaray deplasmanında 40 bin kişiye karşı oynadık. Beşiktaş'la oynadığımız maçtan sonra iki gün boyunca kulağıma ağrılar girdi. Başkan bize taraftarlar tribüne geri döndüğü zaman 35 bin kişiye karşı oynayacağımızı söyledi çünkü taraftarların stadyuma dönme arzusu çok yükselmiş."

"Bence başarılı olduğunuzda işler kendiliğinden halloluyor. Türkiye'de büyük bir takıma gitmeyi şu anda düşünmek istemiyorum. Kendimi geliştirmeye odaklandım. Sağlıklı şekilde sezonu bitirmek istiyorum. Sonrasında neler olacağını göreceğiz."

"Türkiye'ye transferim kolay oldu. 1-2 dakika içinde teklifi kabul ettim. Telefonda konuştuk ve yeni bir şey denemenin uygun olacağını düşündüm. Almanya'daydım ama burada iyi maaş ve bana uygun bir ortam var."

"Başkana biraz şakayla biraz ciddi bir şekilde şampiyonluk için oynadığımızı söyledim. Son 4 maçımızı kazandık. Artık rakipler bize farklı davranacak. Saygı görüyor ve güçlü bir takım olarak görülüyoruz. En azından Avrupa kupası vizesi almayı umuyoruz. Biz bir aileyiz, herkes birbirine yardım ediyor."

"Sumudica çok iyi bir pedagog. Oyuncularla nasıl konuşacağını iyi biliyor. Bunu takımdaki herkese yapıyor. Beni önemli bir oyuncu gibi hissettiriyor. Bir oyuncu ne kadar iyi olursa olsun, rekabetçi maç oynamazsa gelişmesi zor."