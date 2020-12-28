Beşiktaş - Sivasspor: 3-0 | MAÇ SONUCU ÖZET

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Sivasspor'u ağırladı. Kara Kartal, Aboubakar ve Josef'ten yoksun çıktığı mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın golleri Beşiktaş adına 18. dakikada Güven Yalçın, 84. dakikada Larin ve 90+2'de Oğuzhan'dan geldi.

Beşiktaş bu galibiyetle beraber puanını 28'e çıkarttı ve ligde 2. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 17 puanla 14. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

3. dakikada sağdan yapılan ortada Rosier'in uzaklaştırmak istediği top Beşiktaş ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden verdiği pasta topla buluşan Gradel'in sert şutunda kaleci Ersin, başarılı bir şekilde meşin yuvarlağı çeldi. Beşiktaş savunması daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

17. dakikada Necip Uysal'ın uzun pasında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Atiba'nın şutunda, kaleci Samassa iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Beşikta öne geçti. Ghezzal'ın sağ çaprazdan ortasında altıpasta topla buluşan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-0.

26. dakikada Hakan Arslan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Gradel, ceza alanına girdiği anda yaptığı kötü vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

33. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Ersin'i geçen meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

Aynı dakika içinde N'Koudou'nun sol kanatta yerden pası sonrası altıpas önünde topla buluşan Mensah'ın kötü vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN NOTLAR (2. YARI)

66. dakikada Rosier'in uzak mesafeden sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

78. dakikada uzun pasta savunmanın arkasına hareketlenen Yasin Öztekin'den önce kaleci Ersin, meşin yuvarlağı uzaklaştırmak istedi. Yasin'e çarpan top Beşiktaş ceza alanına düşerken, Welinton rakibinden önce meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84. dakikada Beşiktaş ani geliştirdiği atakta golü buldu. Savunmadan çıkan siyah-beyazlı ekipte Dorukhan, savunmanın arkasına hareketlenen Larin'i gördü. Sağ çaprazdan ceza alanına giren Larin'in vuruşunda, kaleci Samassa'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+2. dakikada N'Koudou'nun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Oğuzhan Özyakup, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0.

Beşiktaş karşılaşmayı 3-0 kazandı.