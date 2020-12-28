Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Sivas maçının devre arasında kırmızı çıktı! İşte o anlar...

- Sivas maçının devre arasında kırmızı çıktı! İşte o anlar...

'in 15. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmanın devre arasında kırmızı beyazlı futbolcu Hakan Arslan, hakeme yaptığı şiddetli itirazlardan dolayı kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 19:59 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 23:18
Beşiktaş - Sivas maçının devre arasında kırmızı çıktı! İşte o anlar...

'in 15. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Maçın devre arasında flaş bir olay yaşandı.

Kırmızı beyazlı futbolcu Hakan Arslan, ilk yarının ardından maçın hakemine itirazlarda bulundu.

Arslan, ilk yarı bitince Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek şiddetli itirazlarda bulundu.

İtirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler, Hakan Arslan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.

İŞTE O ANLAR:


Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...

SON DAKİKA