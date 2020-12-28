Beşiktaş - Sivas maçının devre arasında kırmızı çıktı! İşte o anlar...

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Maçın devre arasında flaş bir olay yaşandı.

Kırmızı beyazlı futbolcu Hakan Arslan, ilk yarının ardından maçın hakemine itirazlarda bulundu.

Arslan, ilk yarı bitince Arda Kardeşler'e Beşiktaş'ın attığı golün öncesinde topun taç çizgisini geçtiğini göstererek şiddetli itirazlarda bulundu.

İtirazları sonunda sarı kart ile cezalandırılan Hakan Arslan, daha sonra elindeki telefonu yere fırlattı ve reklam panolarına tekme attı.

Tecrübeli futbolcunun bu hareketi sonrasında maçın hakemi Arda Kardeşler, Hakan Arslan'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı.

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Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...