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- maçı öncesi 'dan Josef de Souza açıklaması! "Haftaya oynayabilir"

'in 15. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 18:29
Beşiktaş - Sivasspor maçı öncesi Sergen Yalçın'dan Josef de Souza açıklaması! "Haftaya oynayabilir"

'in 15. haftasında , sahasında 'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların , açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Öncelikle Aboubakar'a baş sağlığı diliyorum. Oynamak istemedi, haklı... Biz de kendisine izin verdik. Haftaya da büyük ihtimalle oynamayacak.

Sivasspor maçı kolay olmayacak. Bizim de eksiklerimiz var ama bu dönemde eksikleri konuşmanın anlamı yok. Onların yerine oynayacak oyuncularımız var.

JOSEF HAFTAYA OYNAYABİLİR

Josef haftaya bir ihtimal olabilir. Olmayabilir de, olma ihtimali de var. Josef'in eşiği yüksek. Oynayabilir diye düşünüyorum. Bu maç trafiğinde oyuncuyu da zorlayamayız. Dinlendirebiliriz de. Bakacağız.

Adem Ljajic ve haftaya takıma katılabilirler.

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