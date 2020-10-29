Valentine Rosier: Mbappe kadar olmasa da hızlı bir oyuncuyum! | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Hızlı bir oyuncu olduğundan bahseden Fransız sağ bekin, bu konuda kendisini PSG'nin süper yıldızı Kylian Mbappe ile kıyaslaması basın toplantısına damga vurdu. Tecrübeli futbolcu ayrıca, kiralık geldiği siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar top koşturmak istediğini belirtti.

Rosier'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

İlk maçım genel anlamda güzel geçti. Gayet güzel işler yaptık. Önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kaldık ve zorlandık. Ama kazandık. Pozitif bir başlangıç oldu.

"CİDDİ BİR SAKATLIĞIM YOK"

Taraftarlarımız performansımdan memnun kaldıysa bu beni de mutlu eder. Daha iyisini yapabilirim. En iyi performansım bu değil. Ciddi bir sakatlığım yok. Sadece biraz ağrım var. Pazar günü oynamak için sorun oluşturmaz diye düşünüyorum.

"BEŞİKTAŞ'TA UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM"

Buraya gelirken tercih yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu biliyordum. Uygun koşullar oluşursa burada uzun yıllar kalmak isterim. Ama şu anda düşündüğüm şey belli. Oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve takıma katkı vermek istiyorum.

"İNGİLİZCE KURSLARI ALMAYA BAŞLADIM"

Takımda atmosfer gayet iyi. Takım içinde Fransızca konuşan 5 oyuncu var. N'Koudou, N'Sakala, Aboubakar, Rachid Ghezzal ile Fransızca konuştukları için daha fazla iletişim halindeyiz. Ancak daha uyumlu olabilmek için bir taraftan İngilizce kursları almaya başladım.

"HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMIN ÖNEMİ YOK"

Bek pozisyonunda oynayan bir oyuncuyum ama gerek görülürse kanatta da oynayabilirim. Sol bek pozisyonunda Dijon'da çok maç oynadım. Ben sağ bek pozisyonunda oynamayı tercih ederim ama sağ bek ya da sol bek fark etmez. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok, takımıma katkı vermek istiyorum. Futbol olarak olumlu özelliklerim var ama geliştirmem gereken konular da var. Bu gelişim için Beşiktaş'a geldim.

"21 TAKIMLI LİG ZORLUK OLUŞTURMAZ"

Ligin 21 takımla oynanması zorluk oluşturmaz diye düşünüyorum. Biz futbol oynamak için para alıyoruz. İyi antrenman yapar, hazırlık sürecini iyi geçirirseniz çok sayıda maç oynamak problem oluşturmaz. İyi antrenman yapıyoruz. Başarılı maçlar çıkaracağımıza inanıyorum.

"MBAPPE KADAR OLMASA DA HIZLIYIM!"

Mbappe kadar olmasa da hızlı bir futbolcuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Bunu ispat etmenin vakti geldi.