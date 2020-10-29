Valentin Rosier: Mbappe kadar olmasa da hızlı bir oyuncuyum!

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde soruları yanıtlayan Fransız sağ bek, Beşiktaş'ta uzun yıllar kalmak istediğini belirtirken, en büyük özelliğinin ise hızı olduğunu söyledi. Rosier, "Mbappe kadar olmasa da hızlı bir futbolcuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Bunu ispat etmenin vakti geldi." dedi.