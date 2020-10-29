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'nda dönemi sona erdi

Misli.com 'nde çıktığı 11 maçı da kaybeden Beşiktaş'ta fatura başantrenör 'ya çıktı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Doğancı ile yapılan görüşmeler sonucu yolların ayrıldığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe 15:35
Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda Suphi Doğancı dönemi sona erdi

'nda başantrenör Mustafa ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Temmuz ayından bu yana başantrenörlük görevini yürüten M. Suphi Doğancı ile yapılan görüşmeler sonrasında başantrenörlük görevinden ayrılması konusunda mutabakata varılmıştı. M. Suphi Doğancı'ya bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş, Misli.com 'nde çıktığı 11 maçı da kaybetti.


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