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'ta Isimat-Mirin'e talip çıktı! kalmıştı

Son dakika haberi: Siyah beyazlıların bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-Mirin'e 'dan talip çıktı. Beşiktaş, oyuncunun maaşının karşılanması halinde transfere yaktı. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 09:23
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin'e talip çıktı! Kadro dışı kalmıştı

'ın bıraktığı ve lisansını askıya aldığı Isimat-Mirin'e 'dan bir takım talip oldu. Sabah'ın haberine göre; Siyah-beyazlılar maaşının karşılanması halinde talepleri olmadığını belirterek transfere yaktı. 1.3 milyon Euro maaşı olan futbolcunun takımdan ayrılması yönetimin de elini bir nebze rahatlatacak.

3 AYDA 40 MİLYON TL ZARAR
Siyah-beyazlılar, 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki bilançosunu KAP'a bildirdi. Kâr-zarar tablosu açıklanan Beşiktaş'ın belirtilen bu süreç içerisinde 40 milyon 390 bin 848 TL zarar ettiği kaydedildi. Üç büyükler arasında en yüksek zarar rakamı, Beşiktaş'ın hanesine yazmış oldu. 39.5 milyon TL, ise 31 milyon 208 bin TL zarar açıkladı.

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