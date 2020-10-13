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Denizlispor maçı öncesi 'ta flaş gelişme! ve Ghezzal...

Süper Lig'in 5. haftasında Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren 'ta son bireysel antrenör eşliğinde koşu yaparken, salonda çalıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 20:37
Denizlispor maçı öncesi Beşiktaş'ta flaş gelişme! Montero ve Ghezzal...

, Süper Lig'de ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu akşam BJK 'nde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Sağanak yağmur altında, ilk 15 dakikası basına açık yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2 pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Beşiktaş'ın sözleşmesini dondurduğu futbolculardan Tyler Boyd takımla idmana çıkmaya devam ederken, salonda çalıştı. Son ise bireysel antrenör eşliğinde koşu yaptı.

İdmanı futbol A takım sorumlu yöneticisi Emre Kocadağ ile ve 'dan sorumlu yönetici Kemal Erdoğan takip etti.

Siyah beyazlılar, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı çalışma ile devam edecek.

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