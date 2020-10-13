Loris Karius'tan flaş itiraf! "Beşiktaş'tan sonra Klopp bana..."

Bonservisi Liverpool'da bulunan ve 2 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten Loris Karius, maaşını alamadığı iddiasıyla siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

Yaz transfer döneminde Bundesliga ekibi Union Berlin'e kiralanan Karius, Alman basınına konuştu.

"İYİ BİR KALECİ OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM"

Performans açısından eski günlerine geri döneceğini söyleyen tecrübeli kaleci, "Almanya'daki iyi performanslarım unutuldu. Zaman oldu tabii. Ancak gerçekten iyi bir kaleci olduğumu göstereceğim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KLOPP BANA..."

Union Berlin'e gitmesini Jurgen Klopp'un söylediğini itiraf eden Alman file bekçisi, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a geri döndüğümde Klopp ile konuştum. Bana Almanya'ya geri dönmemin ve Union Berlin'de oynamamın iyi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.