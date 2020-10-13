Haberler Beşiktaş Loris Karius'tan flaş itiraf! "Beşiktaş'tan sonra Klopp bana..."

'tan flaş itiraf! "'tan sonra Klopp bana..."

'ta 2 sezon kiralık olarak forma giymesinin ardından Alman Ekibi 'e olan tecrübeli kaleci , "'a geri döndüğümde Jurgen Klopp ile konuştum. Bana 'ya geri dönmemin ve Union Berlin'de oynamamın iyi olacağını söyledi" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 18:30
Loris Karius'tan flaş itiraf! "Beşiktaş'tan sonra Klopp bana..."

Bonservisi 'da bulunan ve 2 sezon boyunca formasını terleten , maaşını alamadığı iddiasıyla siyah-beyazlı ekiple yollarını ayırmıştı.

Yaz döneminde Bundesliga ekibi 'e kiralanan Karius, Alman basınına konuştu.

"İYİ BİR KALECİ OLDUĞUMU GÖSTERECEĞİM"

Performans açısından eski günlerine geri döneceğini söyleyen tecrübeli kaleci, "'daki iyi performanslarım unutuldu. Zaman oldu tabii. Ancak gerçekten iyi bir kaleci olduğumu göstereceğim." dedi.

"BEŞİKTAŞ'TAN SONRA KLOPP BANA..."

Union Berlin'e gitmesini Jurgen Klopp'un söylediğini itiraf eden Alman file bekçisi, "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Liverpool'a geri döndüğümde Klopp ile konuştum. Bana Almanya'ya geri dönmemin ve Union Berlin'de oynamamın iyi olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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