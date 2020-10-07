Galeri Beşiktaş Teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'tan yıldız golcüye dudak uçuklatan rakam | Son dakika transfer haberleri

Teklif ortaya çıktı! Beşiktaş'tan yıldız golcüye dudak uçuklatan rakam | Son dakika transfer haberleri

Burak Yılmaz'ı Lille'e göndermesi nedeniyle transfer döneminde forvet takviyesi için gaza basan Beşiktaş, uzun süren bir arayışın ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmıştı. Takıma bir golcü daha katmak isteyen ve Balotelli, Mandzukic ve Kalinic gibi yıldız isimlerle temasa geçen siyah-beyazlıların yıldız golcüye önerdiği teklif ise adeta dudak uçuklattı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri