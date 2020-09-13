Sergen Yalçın derbi 11’ini belirledi!

Teknik direktör Sergen Yalçın, Trabzon maçındaki 11'ini şekillendirdi. Kaleyi Ersin'e teslim edecek olan Yalçın'ın sağ bekte Necip'e şans vermesi bekleniyor. Yalçın'ın stoper ikilisi Vida-Welinton olurken, sol bekte N'Sakala oynayacak. Tecrübeli teknik adamın orta sahada Atiba-Oğuzhan ve Mensah'ı görevlendirmesi yüksek ihtimal. Sağ önde Boyd ve Lens arasında tercih yapacak olan Yalçın'ın Ajdin Hasic'i sol önde oynatmasına kesin gözü ile bakılırken forvette ise Güven Yalçın'a şans vermesi bekleniyor.

RAKAMLARLA DERBİ

-47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maç ise berabere sonuçlandı.

-Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.

-Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı.

-Süper Lig'de Beşiktaş'ın attığı 134 gole, Trabzonspor 107 golle karşılık verdi.

-Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

ŞUT ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Trabzonspor ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen idmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışma yapıldı. Antrenmanda 5'e 2 top kapma oyununun ardından kısa koşular ve taktik programının yer aldığı uygulamalar gerçekleştirildi İdman, yarı sahada taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Çalışma sırasında futbolcuların moralli oldukları gözden kaçmadı.

AÇILIŞLARI KAYBETMİYOR

Beşıktaş'ta ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar göz dolduruyor. Beşiktaş, lig tarihinde geride kalan açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Siyah-beyazlı takım, deplasmanda çıktığı 31 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı. Kara Kartal, son 7 sezondaki açılış maçlarından 6'sını kazanırken, 1'ini kaybetti.