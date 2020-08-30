Son dakika: Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'a geliyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, yeni yıldızını İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Buna göre Kara Kartal, geçtiğimiz sezon Deportivo'da kiralık forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

Yıldız futbolcu, 31 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da olacak.