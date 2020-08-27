Gökhan Töre Beşiktaş ile anlaştı mı? Adil Gevrek resmen açıkladı
2020/21 sezonu adına transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan Töre'yi yeniden gündemine almıştı. BtcTurk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, transferle ilgili son durumu açıkladı.
Gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona yakın. Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, eski oyuncusu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.
"GÖKHAN TRANSFERİNDE TAKAS YOLU TERCİH EDİLECEK"
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Gökhan Töre transferi için Umut Nayir ve Tyler Boyd'u takasta kullanması bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Malatya ekibiyle 28 maçta görev alan Gökhan, 2 gol ve 5 asist kaydetti.
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 20:53
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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