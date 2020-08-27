Gökhan Töre Beşiktaş ile anlaştı mı? Adil Gevrek resmen açıkladı

Gelecek sezon için oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş, bir transferde daha mutlu sona yakın. Şu ana kadar N'Sakala, Mensah ve Welinton hamleleriyle kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, eski oyuncusu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisi Gökhan Töre'yi kadrosuna katmak için gün sayıyor.

"GÖKHAN TRANSFERİNDE TAKAS YOLU TERCİH EDİLECEK"

Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Ajansspor'a yaptığı açıklamada "Gökhan Töre'nin Beşiktaş'a transferi bugün ya da yarın netlik kazanacak. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor. Gökhan'ın transferinde takas yolu tercih edilecektir." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Gökhan Töre transferi için Umut Nayir ve Tyler Boyd'u takasta kullanması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Malatya ekibiyle 28 maçta görev alan Gökhan, 2 gol ve 5 asist kaydetti.