Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a ihtarname! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Jeremain Lens'ten flaş hamle! İhtarname çekti

'ten 'a ihtarname!

Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a ihtarname!

'ın Hollandalı yıldızı , Beşiktaş'tan iki aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle siyah-beyazlı kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi.

'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim , iki aylık alacağı için ihtarname çekti. A Spor'un haberine göre Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti. Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 28.08.2020 01:11
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