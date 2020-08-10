Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu...

Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor.

Beşiktaş yönetimi transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi.

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Öte yandan Beşiktaş'ın Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.