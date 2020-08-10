Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile eşleşen siyah beyazlılar, kadroya dahil edilecek isimler için girişimlere başladı. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Shakhtar Donetsk forması giyen Viktor Kovalenko'yu istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim Viktor Kovalenko oldu.
Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor.
Beşiktaş yönetimi transfer sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi.
SHAKHTAR'DAN 2 TRANSFER BİRDEN GELEBİLİR
Öte yandan Beşiktaş'ın Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 15:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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