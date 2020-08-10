Son dakika: Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Şampiyonlar Ligi için Kovalenko sürprizi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Beşiktaş Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu...

transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu...

Beşiktaş transferde ibreyi değiştirdi! Orta sahanın yeni dinamosu...

'ta son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK ile eşleşen siyah beyazlılar, kadroya dahil edilecek isimler için girişimlere başladı. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, Shakhtar Donetsk forması giyen 'yu istiyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Orta saha rotasyonu için bir çok isimle görüşen siyah beyazlılarda gündeme gelen son isim oldu.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre siyah beyazlılar, daha önce de kendilerine teklif edilen Kovalenko seçeneğini yeniden masaya yatırdı ve transferi ciddi anlamda düşünüyor.

yönetimi sezonuna kısıtlı bir bütçeyle girerken, nokta atışı transferler yaparak parasını ekonomik kullanmak istediği belirtildi.

SHAKHTAR'DAN 2 TRANSFER BİRDEN GELEBİLİR
Öte yandan Beşiktaş'ın Kovalenko ile beraber Wellington Nem için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 15:07
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