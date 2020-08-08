Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Beşiktaş Binlerce mesaj attılar! Beşiktaş taraftarından yıldız isme transfer çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlardan 'ye 'Come to ' çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı

'ın golcü transferinde mutlu sona ulaştığı ifade edilen İtalyan futbolcu 'nin hesaplarına yorum yağdıran siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız isme 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.

Transferde hareketli günler geçiren 'ın İtalyan golcü 'yle anlaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra 'dan Boateng'i kiralamıştı.

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Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı haberleri üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.

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  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 09:52
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