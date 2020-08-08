Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Beşiktaş'ın golcü transferinde mutlu sona ulaştığı ifade edilen İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin sosyal medya hesaplarına yorum yağdıran siyah-beyazlı taraftarlar, yıldız isme 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.
Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş'ın İtalyan golcü Mario Balotelli'yle anlaştığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalya'ya giderek bu futbolcuyla bir görüşme yapan yönetici Erdal Torunoğulları, anlaşmaya varamamış ve siyah-beyazlı ekip de daha sonra Fiorentina'dan Boateng'i kiralamıştı.
Yeni sezon öncesinde golcü arayışlarında olan siyah-beyazlı ekibin gündemine Mario Balotelli yeniden gelirken, bu futbolcuyla anlaşmaya varıldığı haberleri üzerine Beşiktaş taraftarı, golcü futbolcunun sosyal medya hesaplarını yorum yağmuruna tuttu. Balotelli'nin 6 gün önce paylaştığı bir fotoğrafa 1 saat içinde binlerce yorum yazan Beşiktaşlılar, golcü futbolcuya 'Come to Beşiktaş' yazarak, çağrıda bulundular.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 09:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaşlı taraftarlardan Mario Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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