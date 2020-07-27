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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Şimdi de !

Şimdi de Enzo Roco!

Ekonomik sorunlarla başı dertte olan 'ın başına yeni bir dert açıldı. 'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi.

Ekonomik sorunlarla başı dertte olan 'ın başına yeni bir dert açıldı. 'nun pandemi dönemine ait alacakları nedeniyle kulübe ihtar çektiği ve her an takımdan ayrılabileceği öğrenildi. Yönetimin, pandemi dönemine dair alacaklarında yüzde 15 indirim teklifini kabul etmeyen Şilili'nin ayrılma ihtimalini masaya koyduğu kaydedildi.
  1. 27.7.2020
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