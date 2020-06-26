Atiba’dan 2. dalya
Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkıyor. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, 200. maçı için özel plaket verdi.
Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı forma altında Süper Lig'deki 200. maçına çıkıyor. Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı.
Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199'u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı. Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 21:17
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atiba’dan 2. dalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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