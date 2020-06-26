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26 Haziran 2020, Cuma
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Atiba’dan 2. dalya

Atiba’dan 2. dalya

’ın Kanadalı yıldızı , siyah-beyazlı forma altında 200. lig maçına çıkıyor. Beşiktaş Kulübü, tecrübeli oyuncuya, 200. maçı için özel plaket verdi.

'ta , siyah-beyazlı forma altında 'deki 200. maçına çıkıyor. mücadelesinde ilk 11'de forma giyen Kanadalı futbolcu, karşılaşma öncesinde kendisi için hazırlanan plaketi aldı.

Bugüne kadar Beşiktaş formasıyla 199'u lig maçı olmak üzere 248 karşılaşmada oynayan ve 17 gol atıp 23 asist yapan 37 yaşındaki futbolcu için kulüp tarafından özel olarak hazırlanan video, stadyumda bulunan ekranlarda oynatıldı. Atiba için hazırlanan videonun gösterildiği sırada tecrübeli oyuncuyu, saha içinde ısınırken takım arkadaşları da tebrik etti.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 21:17
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