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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş İspanyol yıldızdan imza töreninde flaş Beşiktaş itirafı!

yıldızdan imza töreninde flaş itirafı!

İspanyol yıldızdan imza töreninde flaş Beşiktaş itirafı!

'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen ekibi Panathinaikos'a transfer olurken, imza töreninde siyah-beyazlı kulüple ilgili flaş bir itirafta bulundu. futbolcu yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Yunan kulübünü tercih ettiğini söyledi.

Panathinaikos'un yeni transferi kanat oyuncusu , ekibine gitmeden önce 'tan teklif aldığını açıkladı.

Yeşil beyazlı ekibe 'den olan Aitor, Avrupa kupalarında oynamak istediği için takımından ayrılmak istediğini ve bu aşamada kendisine teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu söyledi. İspanyol golcü açıklamasında, "Beşiktaş'la görüştüm ama Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." şeklinde konuştu.

Aitor Cantalapiedra, Twente formasıyla geçen sezon 22 maça çıkarken, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Panathinaikos bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 02:37
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