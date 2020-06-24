Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Aitor Cantalapiedra Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olurken, imza töreninde siyah-beyazlı kulüple ilgili flaş bir itirafta bulundu. İspanyol futbolcu yaptığı açıklamada Beşiktaş'tan teklif aldığını ancak Yunan kulübünü tercih ettiğini söyledi.
Panathinaikos'un yeni transferi İspanyol kanat oyuncusu Aitor Cantalapiedra, Yunan ekibine gitmeden önce Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı.
Yeşil beyazlı ekibe Twente'den transfer olan Aitor, Avrupa kupalarında oynamak istediği için takımından ayrılmak istediğini ve bu aşamada kendisine teklif yapan takımlardan birinin Beşiktaş olduğunu söyledi. İspanyol golcü açıklamasında, "Beşiktaş'la görüştüm ama Panathinaikos Yunanistan'ın en büyük takımı olduğu ve tarihi de başarılarla dolu olduğu için burayı seçtim." şeklinde konuştu.
Aitor Cantalapiedra, Twente formasıyla geçen sezon 22 maça çıkarken, 8 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Panathinaikos bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirdi.
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 02:37
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İspanyol yıldızdan imza töreninde flaş Beşiktaş itirafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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