Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! 'Beşiktaş'a git' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! "Beşiktaş'a git"

Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! "Beşiktaş'a git"

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jorge Carrascal'da siyah-beyazlıları umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' kampanyası başlattığı 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya "Beşiktaş'a git" baskısı yapılıyor. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
25 Haziran 2020 Perşembe 06:35
Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! Beşiktaş'a git

Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal, rotasını Kara Kartal'a çevirmiş durumda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! Beşiktaş'a git

Birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve Juventus'un da araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar ilk günden bu yana umudunu kesmedi.

Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! Beşiktaş'a git

Geçen ay 22 yaşına giren orta saha oyuncunun pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet ederken, bu çağrıların halen devam etmesi genç yıldızı olumlu yönde etkilemiş durumda.

Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! Beşiktaş'a git

Bu arada önceki gün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, milli takım teknik direktörü Carlos Quieroz'un Jorge Carrascal'a, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini önerdiğini iddia etti.

Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! Beşiktaş'a git

River Plate'de yedek kalmaya devam etmesi durumunda kendisini 2022 Dünya Kupası'nda kullanma ihtimalinin azalacağını söyledi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA