Jorge Carrascal'a transfer çağrısı! "Beşiktaş'a git"
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Jorge Carrascal'da siyah-beyazlıları umutlandıran gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı taraftarların 'Come to Beşiktaş' kampanyası başlattığı 22 yaşındaki Kolombiyalı oyuncuya "Beşiktaş'a git" baskısı yapılıyor. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
25 Haziran 2020 Perşembe 06:35
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Adı uzun süredir Beşiktaş ile anılan Jorge Carrascal, rotasını Kara Kartal'a çevirmiş durumda...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Birçok kulübün transfer listesinde yer alan ve Juventus'un da araya girmesi iddiasıyla sessizliğe gömülen Carrascal için Beşiktaş'lı taraftarlar ilk günden bu yana umudunu kesmedi.
Geçen ay 22 yaşına giren orta saha oyuncunun pasta keserken yayınladığı resimin altına, Beşiktaşlı taraftarlar "Come to Beşiktaş" diyerek genç oyuncuyu takımlarına davet ederken, bu çağrıların halen devam etmesi genç yıldızı olumlu yönde etkilemiş durumda.
Buarada önceki gün ilginç bir gelişme daha yaşandı. Kolombiya'nın Antenna-2 kanalı, milli takım teknik direktörü Carlos Quieroz'un Jorge Carrascal'a, sürekli oynayabileceği bir takıma gitmesini önerdiğini iddia etti.
River Plate'de yedek kalmaya devam etmesi durumunda kendisini 2022 Dünya Kupası'nda kullanma ihtimalinin azalacağını söyledi.