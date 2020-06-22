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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Kartal kaldığı yerden devam

Kartal kaldığı yerden devam

Denizlispor deplasmanındaki galibiyetin ardından İstanbul'a dönen , dün izin yaptı. Bir günü dinlenerek geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak.

Denizlispor deplasmanındaki galibiyetin ardından İstanbul'a dönen , dün izin yaptı. Bir günü dinlenerek geçiren siyah-beyazlı futbolcular, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. Saat 18.00'de basına kapalı yapılacak antrenmanda ligde oynanacak sınavının taktik denemeleri gerçekleştirilecek.

  1. 22.6.2020
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