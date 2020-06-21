Sergen Yalçın: Süreklilik lazım - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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: Süreklilik lazım

Sergen Yalçın: Süreklilik lazım

Futbolcularına teşekkür eden usta hoca “Geçen hafta şanssız kaybettik. Bu maçta iyi oynadık. Kenar oyuncuları iyi işler yaptı ama süreklilik önemli” dedi.

Teknik direktörü farklı galibiyet sonrası yaptığı açıklamada sahadaki futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Kazandığımız için mutluyuz, geçen hafta şanssız kaybettik. Bölüm bölüm iyi oynadık. Son yarım saatte oyunun kontrolü bizdeydi. Oyuncularımız da birbirine yardım etti. Onlara teşekkür ederim. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız" şeklinde konuştu.

''BURAK ÇOK İYİYDİ''
'a ayrı bir parantez açan Yalçın, "Burak golcü bir oyuncu, gol atması normal. Oynattığımız santrforun sadece gol atması yeterli değil. Bugün yapılabilecek her şeyi yaptı. İkinci yarı özellikle çok iyiydi" dedi. Yalçın şöyle devam etti: N'Koudou fantastik bir gol attı. Kenar oyuncularımızdan Diaby de attı. Zaman zaman kenar oyuncuları iyi işler yaptı ama süreklilik önemli. 34 maç oynuyoruz, iyi istatistikler lazım."

DOSTLUK RÜZGARI
Yalçın ve Uygun maç öncesi birbirlerine başarı diledi. İkili kısa bir süre sohbet edip objektiflere poz verdi. Maç sonrası Uygun, Yalçın'ı kutlamayı da unutmadı.

'18'E TALİBİZ'
Yalçın, kalan haftalarda alınacak tüm puanlara talip olduklarını dile getirdi. Siyah-beyazlı teknik adam "Önümüzde 6 maç var, ligi iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

'ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK KADRO KURACAĞIZ'
Sergen Yalçın, maç öncesi yaptığı açıklamada yeni sezon yapılanmasına ilişkin ipuçları verdi. Usta hoca "Beşiktaş çok genç oyuncularla oynayacak, genç takım kurulacak diye bir yanılma olmasın. Bu sene de önümüzdeki sene de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Geçen hafta Diaby'yi kullandık, memnun olmadık. Vida'nın yokluğunda Roco'yu kullanıyoruz" dedi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ile çıktığı maçlarda bir ilk yaşadı. , Yalçın yönetiminde ligde ilk defa bir deplasman sınavında 3 gol ve üzeri skor yaptı.

  1. 21.6.2020
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