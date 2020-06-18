Beşiktaş'tan 2 futbolcuya transferde yakın takip! Kadro gençleşecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2020, Perşembe
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'tan operasyonu! 2 futbolcuya yakın takip

Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 2 futbolcuya yakın takip

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , ’te oynayan 19’luk sol bek ile West Ham U23 takımının kanat oyuncusu ’yi takibe aldı.

'ın için gözü genç oyuncularda. Yeni bir scout ekibi kurarak, potansiyeli güçlü oyuncuları transfer edip gelecekte satma yoluna gitmek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. , ilk olarak sözleşmesi bitecek 'in yerine sol bek arayışlarına hız verdi. Daha önce Legia'da takımında forma giyen genç yıldız adayı Karbownik'e teklif yapan siyah-beyazlılar bu kez de 'te oynayan yine 19 yaşındaki için devreye girdi. Genç sol bek için Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı 'ın Colina'yı, genç Rıdvan ile rotasyonda kullanmak istediği öğrenildi.

TARAFTAR ÇAĞIRIYOR

Transfer girişimlerine ara vermeden devam eden siyah beyazlılara bu kez mesaj 'ın 19'luk yeteneğinden geldi. , yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarları bana gel diyor" dedi. 19'luk Hollandalı, yaptığı konuşmada Beşiktaşlı taraftarların kendisine sürekli olarak mesaj yolladığını dile getirirken; "Sanırım bazı haberlerim Beşiktaş taraftar hesaplarında yayınlandı. Bu yüzden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Ancak şimdiye dek kimse benimle temasa geçmedi" dedi. Bu sezon West Ham United'daki sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

  1. 18.6.2020
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