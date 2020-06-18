Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 2 futbolcuya yakın takip

Beşiktaş'ın transfer için gözü genç oyuncularda. Yeni bir scout ekibi kurarak, potansiyeli güçlü oyuncuları transfer edip gelecekte satma yoluna gitmek isteyen siyah-beyazlılarda çalışmalar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Kara Kartal, ilk olarak sözleşmesi bitecek Caner Erkin'in yerine sol bek arayışlarına hız verdi. Daha önce Legia'da takımında forma giyen genç yıldız adayı Karbownik'e teklif yapan siyah-beyazlılar bu kez de Hajduk Split'te oynayan yine 19 yaşındaki David Colina için devreye girdi. Genç sol bek için Beşiktaş'ın görüşmeler yaptığı Sergen Yalçın'ın Colina'yı, genç Rıdvan ile rotasyonda kullanmak istediği öğrenildi.

TARAFTAR ÇAĞIRIYOR

Transfer girişimlerine ara vermeden devam eden siyah beyazlılara bu kez mesaj West Ham United'ın 19'luk yeteneğinden geldi. Anouar El Mhassani, yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarları bana gel diyor" dedi. 19'luk Hollandalı, yaptığı konuşmada Beşiktaşlı taraftarların kendisine sürekli olarak mesaj yolladığını dile getirirken; "Sanırım bazı haberlerim Beşiktaş taraftar hesaplarında yayınlandı. Bu yüzden çok fazla yorum ve mesaj aldım. Ancak şimdiye dek kimse benimle temasa geçmedi" dedi. Bu sezon West Ham United'daki sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcu, bu sezon toplamda 12 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.