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14 Haziran 2020, Pazar
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Formayı atmam

Formayı atmam

Maçın 65. dakikasında kenara alınan formasını attığı gerekçesiyle tepkilerin odağında yer aldı. Bunun üzerine bir açıklama yapan siyah-beyazlı oyuncu, " formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam" dedi.

Maçın 65. dakikasında kenara alınan formasını attığı gerekçesiyle tepkilerin odağında yer aldı. Bunun üzerine bir açıklama yapan siyah-beyazlı oyuncu, " formasını yere atmak gibi bir saygısızlık yapmam. Oyundan çıktıktan sonra formamı çıkarıp kulübedeki malzemecimize doğru atmaya çalıştım. Bu kulübe ve formaya karşı saygısızca bir tavrım söz konusu bile değil. Öyle anlaşıldıysa özür dilerim" dedi.
  1. 14.6.2020
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