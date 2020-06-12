Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek
Beşiktaş'ın kulübe maddi yardım amacıyla başlattığı 'Bırakmam' kampanyasına bir destek de Fenerbahçe'nin efsane ismi Tuncay Şanlı'dan geldi. Eski milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz. Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan" ifadelerini kullanarak , siyah-beyazlı camiaya destek verdiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın kulübe maddi yardım amacıyla başlattığı 'Bırakmam' kampanyasına bir destek de Fenerbahçe'nin efsane ismi Tuncay Şanlı'dan geldi. Eski milli futbolcu, siyah-beyazlı kulübün kampanyasına sms göndererek destekte bulundu.
Tuncay Şanlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşlı değilim ,Fenerbahçeliyim..Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz..Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan...BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim" ifadesini kullandı.
- 12.06.2020
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Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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