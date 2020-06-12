Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Fenerbahçeli 'dan 'ın yardım kampanyasına destek

Fenerbahçeli Tuncay Şanlı'dan Beşiktaş'ın yardım kampanyasına destek

'ın kulübe amacıyla başlattığı 'Bırakmam' kampanyasına bir destek de 'nin efsane ismi 'dan geldi. , hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz. Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan" ifadelerini kullanarak , siyah-beyazlı camiaya destek verdiğini açıkladı.

'ın kulübe amacıyla başlattığı 'Bırakmam' kampanyasına bir destek de 'nin efsane ismi 'dan geldi. , siyah-beyazlı kulübün kampanyasına sms göndererek destekte bulundu.

Tuncay Şanlı hesabından yaptığı paylaşımda, "Beşiktaşlı değilim ,Fenerbahçeliyim..Beşiktaş olmazsa Fenerbahçe de olmaz..Zor durumda kardeşliğimiz ve dostluğumuzdur önemli olan...BIRAKMAM yazdım 1903'e gönderdim" ifadesini kullandı.

  1. 12.06.2020
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