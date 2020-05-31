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31 Mayıs 2020, Pazar
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Stat dezenfekte edildi

Stat dezenfekte edildi

'ın iç saha maçlarını oynadığı 'ta yeni tip corona virüsüne salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.

'ın iç saha maçlarını oynadığı 'ta yeni tip corona virüsüne salgınına karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Flora sulama firmasının halk sağlığı ekibi, dezenfektan ile Vodafone Park'ın kapalı ve açık alanlarında dezenfekte çalışması yaptı" ifadelerine yer verildi.
  1. 31.5.2020
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