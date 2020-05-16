Alman kaleci Beşiktaş ile yolların ayrılması sonrası kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta gündemdeki son isim Sinan Bolat. Royal Antwerp'e veda etmesinin ardından ismi siyah-beyazlılar ile anılan tecrübeli eldivenden mesaj var. İşte detaylar...
Beşiktaş Yönetimi bonservisi elinde olan Sinan Bolat'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi.
Gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Sehic, Volkan Babacan ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği ortaya çıktı.
Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.
- 16.05.2020
- Güncelleme: 16.05.2020 13:24
- O isimden Beşiktaş'a transfer mesajı! "Sizi bekliyorum!"
- Eintracht Frankfurt Borussia Mönchengladbach maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
- Rıza Çalımbay'dan Süper Lig için öneri! "Eğer risk varsa..."
- Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı! Üzen detay...
- Bundesliga'da hasret sona eriyor! İşte 26. hafta karşılaşmaları ve saatleri
- Flaş iddia! Fenerbahçe Rui Vitoria anlaştı ve...
- Galatasaray transfer bombalarını patlatıyor! İşte Seri'nin yerine gelecek isim
- Fenerbahçe'de flaş Mert Çetin gelişmesi! Roma kararını verdi
- Son dakika corona virüsü haberi: Korkutan uyarı geldi! Sonbaharda ikinci dalga...
- Caio Roque'nin menajeri Fenerbahçe transferini açıkladı! Teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
O isimden Beşiktaş'a transfer mesajı! "Sizi bekliyorum!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.