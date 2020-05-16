O isimden Beşiktaş'a transfer mesajı! "Sizi bekliyorum!" - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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O isimden 'a mesajı! "Sizi bekliyorum!"

O isimden Beşiktaş'a transfer mesajı! "Sizi bekliyorum!"

Alman kaleci ile yolların ayrılması sonrası kaleci arayışlarına hız veren Beşiktaş'ta gündemdeki son isim . Royal Antwerp'e veda etmesinin ardından ismi siyah-beyazlılar ile anılan tecrübeli eldivenden mesaj var. İşte detaylar...

Yönetimi bonservisi elinde olan 'a haber göndererek transferde başka bir takımla masaya oturmamasını istedi.

Gelecek sezon kaleyi sağlama almak isteyen siyah-beyazlı yönetimin Sehic, ve Fabri ile birlikte kaleci adayları arasında olan Sinan'ın ise Beşiktaşlı yöneticilere, "Merak etmeyin hiç kimseyle görüşmedim. Sizi bekliyorum" diyerek garanti verdiği ortaya çıktı.

Bu sezon Antwerp'le 27 maça çıkan Sinan, kalesinde 30 gol gördü. 5 karşılaşmada ise ağlarını rakiplere kapattı.

  1. 16.05.2020
  2. Güncelleme: 16.05.2020 13:24
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