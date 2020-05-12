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12 Mayıs 2020, Salı
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Utku ve Ersin’e bağlı

Sinan Bolat Utku ve Ersin’e bağlı

ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan 'ta bir süreden beri ismi gündeme geliyordu. Liglerin oynanması durumunda , ve 'na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Bu kalecilerin iyi performans sergilemesi halinde yönetimin, Sinan transferini askıya alabileceği iddia edildi.

Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan 'ta bir süreden beri ismi gündeme geliyordu. 'da Royal Antwerp'ten ayrılan 31 yaşındaki file bekçisi için yeni iddialar ortaya atıldı. Liglerin oynanması durumunda , ve 'na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Bu kalecilerin iyi performans sergilemesi halinde yönetimin, Sinan transferini askıya alabileceği iddia edildi.
  1. 12.5.2020
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