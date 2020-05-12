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12 Mayıs 2020, Salı
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Bugün teste girecekler

Bugün teste girecekler

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüs vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan 'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak.

Bir oyuncu ve kulüp çalışanında corona virüs vakası çıkmasının ardından işi daha da sıkı tutmayan başlayan 'ta bugün oyuncular yeniden teste tabi tutulacak. Futbolcuların tümüne tesislerde korona taraması yapılacak çıkan sonuçlara göre antrenmanların başlama durumu belli olacak.
  1. 12.5.2020
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