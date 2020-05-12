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12 Mayıs 2020, Salı
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Yurtta çalışmaya devam ediyorlar

Yurtta çalışmaya devam ediyorlar

Geçtiğimiz hafta ülkeye gelerek, Güngören'deki Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho hazırlanan imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını 1 haftadır burada sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta ülkeye gelerek, Güngören'deki Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan Beşiktaşlı futbolcular Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho hazırlanan imkanlar sayesinde bireysel çalışmalarını 1 haftadır burada sürdürüyor. Kendilerine bir oda bir de spor yapılması için bir alan ayrılan futbolcuların, kaldıkları odanın tam karşısına kulübün de yardımıyla malzemeler yerleştirildi ve getirilen spor aletleriyle çalışma imkanı sağlandı.
  1. 12.5.2020
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