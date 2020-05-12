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12 Mayıs 2020, Salı
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kapıları açtı

Kartal Yuvası kapıları açtı

'ın resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları, hizmet vermeye başladı.

'ın resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları, hizmet vermeye başladı. Yapılan açıklamada, lisanslı ürünleri taraftarlarla buluşturan 27 Kartal Yuvası mağazasının kapılarını açtığı belirtilip "Taraftarlarımızdan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ederiz" denildi.
  1. 12.5.2020
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