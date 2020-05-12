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12 Mayıs 2020, Salı
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Avrupa’da manşetlerde

Avrupa’da manşetlerde

, , başta olmak üzere birçok yayın organı 'ın yeni tip corona virüs (Covid- 19) salgını nedeniyle aldığı önlemi örnek gösterdi.

, , başta olmak üzere birçok yayın organı 'ın yeni tip corona virüs (Covid- 19) salgını nedeniyle aldığı önlemi örnek gösterdi. İspanyol AS gazetesi, "'ın aldığı önlem dikkat çekiyor" derken, İngiliz , "Futbolcular tesislere girmek için bu kabinden geçmek zorundalar" ifadelerini kullandı. Diğer ülke medyaları da bunu överek sayfalarına taşıdı.
  1. 12.5.2020
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