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12 Mayıs 2020, Salı
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Ljajic ve Vida’da çok baskıcı!

Ljajic ve Vida’da çok baskıcı!

Championship ekibi 'u çalıştıran 'in Ljajic ve Vida aşkı bitmiyor. Hırvat teknik adamın, liglerin start almasının ardından kulüp yönetimiyle görüşerek siyah-beyazlı iki yıldız için temasların başlamasını isteyeceği ifade ediliyor.

Championship ekibi 'u çalıştıran 'in Ljajic ve Vida aşkı bitmiyor. Hırvat teknik adamın, liglerin start almasının ardından kulüp yönetimiyle görüşerek siyahbeyazlı iki yıldız için temasların başlamasını isteyeceği ifade ediliyor. Tecrübeli çalıştırıçının özellikle vatandaşı Domagoj Vida'nın mutlaka alınmasını istediği Ada medyasında da dile getiriliyor.
  1. 12.5.2020
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