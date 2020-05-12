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12 Mayıs 2020, Salı
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Daha ne yapalım!

Daha ne yapalım!

Beşiktaş Asbaşkanı , ‘ yetersiz miydi?’ eleştirilerine serzenişte bulundu, "Gerekli tüm önlemleri aldık. Bunlar yersiz eleştiriler" dedi.

Takımda iki kişide corona virüsü çıkmasının ardından ' yetersiz miydi?' eleştirileri yapılmıştı. Bundan rahatsız olan asbaşkan 'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Kocadağ, yönetim olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek "Ümraniye'de bizden izinsiz kuş bile uçamaz. Son derece titiz davranıyoruz. Çalışan personel sayısı minimum seviyedeydi. Tesislere giren bir kibrit çöpü tanesi bile dezenfekte edildi. Bununla birlikte nanoteknoloji sistemle her yer sıklıkla dezenfekte ediliyordu. Özel olarak getirdiğimiz hijyen kabinlerinden geçmeyen kimse tesislere giremiyordu. Ayrıca gün içinde devamlı olarak tesiste çalışan personelin ateş ölçümleri yapılıyordu. Biz bu kadar sıkı şekilde önlemler alırken gelen eleştirileri yersiz buluyorum. Biz daha ne yapalım?" diyerek eleştirilere serzenişte bulundu.

  1. 12.5.2020
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