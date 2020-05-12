Daha ne yapalım!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, ‘Tedbirler yetersiz miydi?’ eleştirilerine serzenişte bulundu, "Gerekli tüm önlemleri aldık. Bunlar yersiz eleştiriler" dedi.
Takımda iki kişide corona virüsü çıkmasının ardından 'Tedbirler yetersiz miydi?' eleştirileri yapılmıştı. Bundan rahatsız olan asbaşkan Emre Kocadağ'dan konuyla ilgili açıklama geldi.
Kocadağ, yönetim olarak her türlü önlemi aldıklarını belirterek "Ümraniye'de bizden izinsiz kuş bile uçamaz. Son derece titiz davranıyoruz. Çalışan personel sayısı minimum seviyedeydi. Tesislere giren bir kibrit çöpü tanesi bile dezenfekte edildi. Bununla birlikte nanoteknoloji sistemle her yer sıklıkla dezenfekte ediliyordu. Özel olarak getirdiğimiz hijyen kabinlerinden geçmeyen kimse tesislere giremiyordu. Ayrıca gün içinde devamlı olarak tesiste çalışan personelin ateş ölçümleri yapılıyordu. Biz bu kadar sıkı şekilde önlemler alırken gelen eleştirileri yersiz buluyorum. Biz daha ne yapalım?" diyerek eleştirilere serzenişte bulundu.
- 12.5.2020
- Hasan Şaş'ın istifasında ilginç detay! Terim "Birçok şey değişecek" demişti
- Hidayet Türkoğlu: Hepimizin amacı insan sağlığı
- Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! "Ligler başlayana kadar para almasınlar"
- Nevzat Dindar: Galatasaray oynanarak bitirilmesini istiyor
- Zeki Uzundurukan: TFF ligleri iptal ederse takımların alın terini gasp eder
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Daha ne yapalım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.