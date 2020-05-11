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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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'a Kolombiyalı kaleci! Falcao ve Cordoba...

Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Falcao ve Cordoba...

Takımdan ayrılan 'un yerine kaleci arayışlarına başlayan , Kolombiyalı 'yu gündemine aldı. takımında forma giyen 25 yaşındaki file bekçisinin temsilcisi, Beşiktaş'la görüştüklerini doğrularken, Montero'nun siyay-beyazlı kulübe sıcak baktığını söyledi. İşte detaylar...

çalışmalarına start veren 'ta gündemin ilk sırasında kaleci transferi yer alıyor. Takımdan ayrılan 'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, 'nda da forma giyen 'yu gündemine aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; oyuncunun temsil haklarını elinde bulunduran ve Beşiktaş'la görüşmeleri gerçekleştiren Ayhan Yeşilbaş, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

"FALCAO VE CORDOBA İLE GÖRÜŞTÜ"
Yeşilbaş, 25 yaşındaki file bekçisinin Falcao ve 'dan bilgi aldığını belirtip, "Beşiktaş'la müzakerelerimiz devam ediyor. da gündemde. Alvaro genç bir kaleci. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz onun yeteneklerine hayran kaldı ve onu aldı. Kendisini isteyen çok sayıda takım var ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı" dedi.

1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Tam adı Alvaro David Montero Perales olan 25 yaşındaki file bekçisi, takımında forma giyiyor. Son dönemde David Ospina'nın yedeği olarak Kolombiya Milli Takımı'na da seçilen Montero, 1 kez milli formayı giydi.

  1. 11.05.2020
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