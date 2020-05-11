Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Falcao ve Cordoba...

Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında kaleci transferi yer alıyor. Takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Alvaro David Montero'yu gündemine aldı.

Ajansspor'da yer alan habere göre; oyuncunun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran ve Beşiktaş'la görüşmeleri gerçekleştiren Ayhan Yeşilbaş, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

"FALCAO VE CORDOBA İLE GÖRÜŞTÜ"

Yeşilbaş, 25 yaşındaki file bekçisinin Falcao ve Oscar Cordoba'dan bilgi aldığını belirtip, "Beşiktaş'la müzakerelerimiz devam ediyor. Sinan Bolat da gündemde. Alvaro genç bir kaleci. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz onun yeteneklerine hayran kaldı ve onu milli takıma aldı. Kendisini isteyen çok sayıda takım var ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı" dedi.

1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tam adı Alvaro David Montero Perales olan 25 yaşındaki file bekçisi, Deportes Tolima takımında forma giyiyor. Son dönemde David Ospina'nın yedeği olarak Kolombiya Milli Takımı'na da seçilen Montero, 1 kez milli formayı giydi.