Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Falcao ve Cordoba...
Takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş, Kolombiyalı Alvaro David Montero'yu gündemine aldı. Deportes Tolima takımında forma giyen 25 yaşındaki file bekçisinin Türkiye temsilcisi, Beşiktaş'la görüştüklerini doğrularken, Montero'nun siyay-beyazlı kulübe sıcak baktığını söyledi. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına start veren Beşiktaş'ta gündemin ilk sırasında kaleci transferi yer alıyor. Takımdan ayrılan Loris Karius'un yerine kaleci arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, Kolombiya Milli Takımı'nda da forma giyen Alvaro David Montero'yu gündemine aldı.
Ajansspor'da yer alan habere göre; oyuncunun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran ve Beşiktaş'la görüşmeleri gerçekleştiren Ayhan Yeşilbaş, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
"FALCAO VE CORDOBA İLE GÖRÜŞTÜ"
Yeşilbaş, 25 yaşındaki file bekçisinin Falcao ve Oscar Cordoba'dan bilgi aldığını belirtip, "Beşiktaş'la müzakerelerimiz devam ediyor. Sinan Bolat da gündemde. Alvaro genç bir kaleci. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlos Queiroz onun yeteneklerine hayran kaldı ve onu milli takıma aldı. Kendisini isteyen çok sayıda takım var ama Beşiktaş'a sıcak bakıyor. Falcao ve Oscar Cordoba ile görüştü; Beşiktaş hakkında ikisinden de olumlu bilgiler aldı" dedi.
1 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Tam adı Alvaro David Montero Perales olan 25 yaşındaki file bekçisi, Deportes Tolima takımında forma giyiyor. Son dönemde David Ospina'nın yedeği olarak Kolombiya Milli Takımı'na da seçilen Montero, 1 kez milli formayı giydi.
- 11.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Falcao ve Cordoba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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