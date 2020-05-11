Beşiktaş'ta dev operasyon! Yeni sezona sil baştan...
Özellikle Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi sonrasında yakaladığı başarılı grafikle taraftarını mutlu eden Beşiktaş, ilk 26 hafta sonunda topladığı 44 puanla 6. sırada bulunuyor. Önümüzdeki sezon mutlak şampiyonluk isteyen siyah-beyazlılar, çalışmalarını bu yönde yaparken kolları şimdiden sıvadı. Başarılı teknik adam Sergen Yalçın'ın talimatlarıyla yepyeni bir kadro kuracak olan Kartal'da, isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı. İşte transfer operasyonunun detayları... Son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim, göreve geldiğinden itibaren ekonomik sorunlarla uğraşırken, corona virüsü sonrası gelirlerin daha da düşeceği hesaplanıyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, gelecek sezonun transfer operasyonuna belli bir ölçüde hazırlandı. Kadroda büyük değişimler yaşayacak Beşiktaş'ta neler olacak? Sergen Yalçın ve yönetimin planları ne? İşte gelişmeler...
Beşiktaş'ta gelecek sezon yaşlı ve dünya yıldızlarına büyük paralar ödenmeyecek. Taraftarlar yıldız transferleri her zaman sever ama Beşiktaş'ta bütçe gelecek sezon için maksimum 30 milyon Euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, ilerleyen günlerde bütçenin daha da düşürmeyi planlayabilir ama bütçenin artması için tek ihtimal futbolcu satışı olacak. Peki Beşiktaş'ta kimler kalacak, kimler satılacak? İşte transfer planları...
LORIS KARIUS
Beşiktaş'tan maaşını alamadığı gerekçesiyle konuyu FIFA'ya taşıyan Loris Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti. Siyah-beyazlılarda yaptığı hatalarla akıllara gelen Karius ile Beşiktaş arasındaki anlaşmazlıkta haklı olan tarafı hukuk belirleyecek. Karius'un ardından siyah-beyazlılar gelecek sezon mutlaka yeni bir kaleci transferi yapacak.
DOMAGOJ VIDA
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda 2,5 sezon geçirdi. 3 milyon euro maaşı olan 31 yaşındaki stoperin ya büyük bir indirim yapması ya da takımdan ayrılması gerecek. Birçok takımın gündeminde olan Vida'nın iyi bir bonservis bedeli ile elden çıkarılması, Beşiktaş'ı ekonomik anlamda rahatlatabilir.