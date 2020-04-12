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12 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Beşiktaş Umut Nayir yaptığı tabloyu sosyal medyada sergiledi!

ressamlık yeteneğini sergiledi!

Umut Nayir ressamlık yeteneğini sergiledi!

'ın golcü oyuncusu , corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada sanatsal çalışmalar yapıyor. Başarılı futbolcu, kardeşiyle birlikte yaptığı resmin görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

'ın iki sezon önce kadrosuna kattığı golcü futbolcu , corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok oyuncu gibi sosyal izolasyon gereği evde vakit geçiriyor.

Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından kardeşi Onur Nayir ile birlikte yaptığı resmi paylaştı. Oyuncu takipçilerinden olumlu tepkiler aldı.

Umut Nayir bilindiği gibi futbolculuğun yanı sıra Hukuk Fakültesi'nde de eğitim hayatını sürdürüyor. 26 yaşındaki forvet, sosyal medyadan sık sık eğitimin ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekiyor.


  1. 12.04.2020
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