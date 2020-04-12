Umut Nayir ressamlık yeteneğini sergiledi!

Beşiktaş'ın iki sezon önce kadrosuna kattığı golcü futbolcu Umut Nayir, corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok oyuncu gibi sosyal izolasyon gereği evde vakit geçiriyor.

Başarılı futbolcu sosyal medya hesabından kardeşi Onur Nayir ile birlikte yaptığı resmi paylaştı. Oyuncu takipçilerinden olumlu tepkiler aldı.

Umut Nayir bilindiği gibi futbolculuğun yanı sıra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitim hayatını sürdürüyor. 26 yaşındaki forvet, sosyal medyadan sık sık eğitimin ve kişisel gelişimin önemine dikkat çekiyor.



